Donnerstag, 09. Januar 2020

„Circus On Ice“ funktioniert in der Stadthalle Holzminden auch ohne Eis

Die bunte Künstlergruppe brauchte kein Eis für ihre Show. Fotos: spe

Holzminden. Elemente des Eistanzes und aus dem Zirkus vereint diese Show auf so artistische wie poetische Weise zu etwas wirklich Besonderem. Humorvoll, klassisch-elegant, dann im Revuestil oder auch modern und wie aus einem Science-Fiction-Film: „Circus On Ice“, eine russische Produktion auf Deutschland-Tournee, bringt am Donnerstag gleich zweimal 25 Künstler aus Russland auf die Bühne der Stadthalle Holzminden. „Triumph“ betitelt, bietet das Ensemble eine Nachmittagsshow, die auch viele Kinder und Senioren besuchten, und eine Abendaufführung. Zumindest die am Nachmittag hätte mehr Publikum verdient gehabt. Für einen Auftritt auf der Eisbahn waren sie vier Tage zu spät in Holzminden. Nein, das Stadthallenparkett wurde auch nicht geflutet und zu einer Eisfläche schockgefrostet. Auf der Bühne war ein nahezu quadratischer Teflonbelag ausgelegt, auf dem die Künstler auf Schlittschuhen ihre Kreise und Pirouetten drehten und ihre spritzige Show aufführten, die immer in Bewegung war. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 10. Januar