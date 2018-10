Sonntag, 28. Oktober 2018

Citybiathlon begeistert - Herbstwetter ist kein Hindernis

Startschuss für die nächste Staffel. Insgesamt gingen 19 Staffeln an den Start. Foto: jbo

Holzminden. Nasskalt, knapp fünf Grad, ein unangenehmer Wind, richtig ungemütliches Herbstwetter – das hinderte die Holzmindener aber nicht daran, den zweiten Citybiathlon in Holzminden zu erleben und die Athleten zu feiern. Nach der erfolgreichen Premiere vor einem Jahr gastierte die „Biathlon-Deutschland-Tour“ wieder an der Weser und machte aus dem Marktplatz und der Innenstadt erneut eine Sportarena. Der verkaufsoffene Sonntag und die vielen Buden und Stände in der Innenstadt sorgten für weitere Anziehungspunkte bei den Besuchern. Den Auftakt des Citybiathlons machte das Prominentenrennen mit Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul, Pastor Christian Bode, KSB-Vorsitzender Bernd Wiesendorf und Unternehmer Ralf Schwager. Die Vier liefen zwei Runden à 400 Meter und gaben fünf Schüsse ins Ziel ab. Für jeden Fehlschuss mussten 50 Meter auf dem Thorax-Trainer absolviert werden – als Strafrunde. Der Sieg beim Citybiathlon ging in diesem Jahr an die „Unglaublichen Spaßkanonen“ aus Gifhorn. Den zweiten Platz erkämpfte sich das Team des MTV Altendorf. Auf Platz drei kamen die „Stiebel Eltron Wanderschützen“ und Platz vier ging an „Gifhorn 2.0“. (fhm/jbo)

