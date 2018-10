Sonntag, 28. Oktober 2018

Citybiathlon ist gestartet

Von links: Jürgen Daul, Christian Bode, Ralf Schwager und Bernd Wiesendorf visieren die Ziele an. Foto: fhm

Holzminden. Mit dem Prominentenrennen hat am Sonntagmittag der 2. Citybiathlon Holzminden begonnen. Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul, KSB-Kreisvorsitzender Bernd Wiesendorf, Pastor Christian Bode und Unternehmer Ralf Schwager liefen zwei 400-Meter-Runden und gaben fünf Schüsse aufs Ziel ab. Am Ende liefen Bernd Wiesendorf und Christian Bode gemeinsam als Sieger durchs Ziel. Der Citybiathlon dauert den ganzen Nachmittag, das Finale ist für 17.20 Uhr vorgesehen. Dazu gibt es viele Angebote beim verkaufsoffenen Sonntag in Holzminden. (fhm)

