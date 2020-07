Montag, 20. Juli 2020

Classic Brass gastiert zum zehnten Mal in Bevern

Das fünfköpfige Brassensemble bot hochklassigen Musikgenuss. Foto: jbo

Bevern. Ganze fünf Konzerte konnten die fünf Mitglieder des Classic Brass Ensembles in den vergangenen fünf Monaten auf Grund der Corona- Einschränkungen spielen. Dass sie jetzt gleich zwei Konzerte hintereinander spielen konnten, mache sie unglaublich glücklich, so der Gründer des Ensembles Jürgen Gröblehner. Das dabei auch ihr kleines Jubiläumskonzert im Innenhof des Weserrenaissance Schlosses in Bevern stattfinden konnte, ist vor allem den akribischen Vorarbeiten des Freundeskreises Schloss Bevern zu verdanken. 180 Zuhörer kamen so in den Genuss eines erstklassigen Konzertes.

Seit zehn Jahren gastiert das Classic Brass Ensemble ununterbrochen in Bevern. Und waren die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, so sorgte das Coronavirus in diesem Jahr sehr zum Bedauern aller Beteiligten für eine deutliche Limitierung der Zuhörer. (jbo)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 21.07.2020