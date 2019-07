Sonntag, 14. Juli 2019

Claudia Bonefeld wechselt von der Stadt Höxter zum Landkreis Holzminden

Claudia Bonefeld leitet das Schulamt der Stadt Höxter. Foto: fhm

Kreis Holzminden. Nach insgesamt fast 30 Jahren in der Verwaltung der Stadt Höxter, zuletzt als Leiterin des Schulamtes, wechselt Claudia Bonefeld zur Kreisverwaltung nach Holzminden. Im Kreishaus in Holzminden soll sie zum 1. September die Verantwortung für den Personalbereich übernehmen. Landrätin Schürzeberg soll sich für ihren Wechsel eingesetzt haben.

Claudia Bonefeld ist ausgebildete Bürokauffrau und ließ sich bei der Stadt Höxter für den gehobenen Dienst ausbilden. Sie arbeitete in der Bauverwaltung. Nach beruflichen Stationen in anderen Städten kehrte sie 1996 nach Höxter zurück, wo sie Leiterin des Personalwesens und der Grundstücks- und Gebäudeverwaltung war und viele Jahre lang Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Höxter war. Seit Anfang letzten Jahres leitete sie das Schulamt und war in dieser Funktion auch für Sport und Bücherei verantwortlich.

Ihr Mann Stefan Bonefeld ist Amtsleiter und Allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters der Samtgemeinde Bevern sowie stellvertretender Gemeindedirektor des Fleckens Bevern. (spe)