Sonntag, 29. Dezember 2019

CO-Alarm in Grünenplan

Feuerwehr rettet bewusstlose Person in einer Kleingartensiedlung. Foto: Hendrik Meier/Feuerwehr

Grünenplan. Es hört sich schlimm an: In der Kleingartensiedlung in Grünenplan, so heißt es, gibt es in einer Ferienwohnung ein defektes Ofenrohr. In der Wohnung befindet sich eine Person. Und die reagiert nicht mehr. „CO-Alarm“ heißt es am Sonntag um 16.38 Uhr in der Meldung für die Feuerwehr Grünenplan, Rettungsassistenten, Notarzt und Polizei.

Schnell sind die Einsatzkräfte vor Ort. Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr verschaffen sich Zugang zum Gebäude und finden auch eine bewusstlose Person in der Wohnung. Sie übergeben sie dem Rettungsdienst. Mit einem Rettungswagen wird sie ins Krankenhaus nach Hildesheim gebracht.

Bei einer CO-Messung wird in dem Gebäude allerdings keine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid festgestellt.

Rund 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, und Rettungsdienst sind vor Ort. Die Einsatzleitung liegt beim Grünenplaner Ortsbrandmeister Holger Gerke. Alarmiert hat die Rettungskräfte eine Bekannte der betroffenen Person, die zuvor mehrfach telefonisch versucht hatte, mit ihr Kontakt aufzunehmen. (bs)