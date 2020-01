Donnerstag, 02. Januar 2020

CO-Warner lösen Großeinsatz in Halle aus

Großer Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsatz in Halle. Foto: gl

Halle. Piepende Kohlenstoffmonoxid-Warngeräte haben am gestrigen Donnerstag gegen 10.30 Uhr einen Großeinsatz in der Ortschaft Halle ausgelöst. Zunächst klang alles nach einem routinemäßigen Einsatz des Rettungsdienstes. Gemeldet wurde ein medizinischer Notfall in der Kaiserstraße in Halle. Als die Rettungskräfte kurze Zeit später das Gebäude betreten hatten, lösten die CO-Warner, die zur Eigensicherung der Einsatzkräfte routinemäßig mitgeführt werden, Alarm aus. Umgehend verließ der Rettungsdienst mit dem Patienten das Gebäude und forderte die Feuerwehr nach. (gl)

Mehr lesen Sie im TAH vom 03.01.2020