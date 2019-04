Dienstag, 16. April 2019

Comedian Ingmar Stadelmann in Holzminden

Kein Mainstream-Spaßmacher: Ingmar Stadelmann. Foto: Robert Maschke

Holzminden. In seinem neuen Programm „Fressefreiheit – Ein Meinungsstresstest“ konfrontiert der vielfach preisgekrönte Stand-up-Comedian Ingmar Stadelmann am Mittwoch, 24. April, ab 20 Uhr in der Holzmindener Stadthalle sein Publikum mit einer virtuosen Komposition widersinniger Meinungen. Zum Spaß. Und weil er es kann. „Fressefreiheit“ halt! Denn irgendwo zwischen Haltung, Message und Pointe liegt Erkenntnis, ein Ort, der offensichtlich nicht oft WLAN hat. Deswegen braucht es Momente der Wahrhaftigkeit – live, mit viel inbrünstigem und manchmal auch irritiertem Lachen. Denn in „Fressefreiheit“ feiert Stadelmann ein Land, in dem man doch öfter etwas sagt, bevor man denkt und dafür nicht ins Gefängnis kommt.

Mehr dazu lesen Sie im TAH vom 16. April 2019.