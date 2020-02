Mittwoch, 12. Februar 2020

„Conni – Das Schul-Musical“ am 9. Mai in der Stadthalle Holzminden

Conni erlebt mit ihren Freunden eine Menge aufregender Dinge in der Schule. Foto: Cocomico

Holzminden. Es ist ein Musicalspaß zum Mitmachen, Mitlachen und Miterleben für die ganze Familie, mit vielen tollen Songs und ganz viel Charme: „Conni – Das Schul-Musical“. Exklusiv zum 25-jährigen Conni-Jubiläum und nach dem Erfolg des ersten Conni-Musicals, ist das Cocomico Theater noch bis Mai mit dem Schul-Musical auf großer Tournee durch Deutschland und macht am Sonnabend, 9. Mai, ab 14 Uhr in der Holzmindener Stadthalle Halt. Es ist also die „Schul-Conni“, die hier auf die Bühne kommt: Conni ist in der Schule und erlebt dort zusammen mit ihren Freunden Anna und Paul eine Menge aufregender Dinge. In der Schule ist sehr viel los, und Conni hat bei ihrem Schul-Musical-Abenteuer immer viel Spaß, auch wenn es manchmal Probleme zu lösen gilt.

Tickets und Infos gibt es für Conni-Fans beim Stadtmarketing Holzminden, über reservix, unter www.cocomico-theater.de oder www.facebook.com/CocomicoTheater. Ab Februar 2021 startet die neue Tourneeproduktion „Conni – Das Zirkus-Musical“.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 12. Februar