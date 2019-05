Donnerstag, 23. Mai 2019

Copy Center am Haarmannplatz schließt Ende Mai

Am 29. Mai soll hier Schluss sein. Foto: spe

Holzminden. Die schlechten Nachrichten aus der Holzmindener Geschäftswelt reißen nicht ab. An der Tür steht: „Liebe Kunden, leider schließen wir den Laden. Letzter Tag wird der 29. Mai 2019 sein. Wir bedanken uns für Ihre Treue und Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen alles Gute.“ Mit dieser traurigen Botschaft überrascht das Copy Center am Holzmindener Haarmannplatz, Spezialist für Kopien jeder Art, Digital- und Großformatdrucke, Bindungen und Scan-Service, seine Kunden. Und damit steht die nächste Ladenschließung unmittelbar bevor. Schon in der nächsten Woche schließt das Copy Center (Janson & Even Innovations GmbH) seine Pforten. Nicht nur Kunden sind überrascht. Er habe erst an diesem Mittwoch per Anruf vom Geschäftsführer des Unternehmens von der bevorstehenden Schließung erfahren, so Vermieter Richard Becker aus Boffzen gegenüber dem TAH. Als Grund sei der Umsatzrückgang um die Hälfte in den letzten Monaten angeführt worden. Dabei habe er für seine Mieter extra eine teure Klimaanlage einbauen lassen. Eine Mitarbeiterin bestätigt dies in sozialen Medien: „Wir sind auch sehr traurig, aber leider hat die Geschäftsleitung aufgrund des andauernden niedrigen Umsatzes so entschieden.“ Rund vier Jahre lang war das Copy Center am Haarmannplatz 4 zu finden, zuvor noch auf wesentlich größerer Fläche gleich um die Ecke im ehemaligen Schramme-Kaufhaus. (spe)