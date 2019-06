Montag, 03. Juni 2019

Copy Center in Holzminden bleibt jetzt doch geöffnet

Für das Copy Center wurde „sehr kurzfristig eine Nachfolgeregelung gefunden“. Foto: spe

Holzminden. Kurzfristig hatte der Inhaber die Schließung des Copy Centers am Holzmindener Haarmannplatz für den 29. Mai angekündigt, wovon selbst die Mitarbeiter vor Ort überrascht worden waren. Jetzt die nicht minder überraschende Rolle rückwärts: Auf jeden Fall bis Jahresende soll das Copy Center weiter geöffnet bleiben. Er sei momentan in Verhandlung mit einem möglichen Kooperationspartner, teilte Inhaber Elmar Meier auf Anfrage des TAH mit. Diese Option habe sich kurzfristig ergeben. „Vielleicht haben einige am Freitag ihren Augen nicht getraut und konnten es nicht glauben, doch es stimmt: Ja, wir haben weiterhin für Sie geöffnet!“ hatte das Team gepostet. „Wir freuen uns, sehr kurzfristig eine Nachfolgeregelung gefunden zu haben.“ Der Ladeninhaber aus Boffzen hatte zum 1. Juli schon nach einem Nachmieter gesucht. Diese Suche hat sich erst einmal erübrigt. Das Copy Center bietet bis auf Weiteres alle Dienstleistungen rund ums Drucken an. (spe)