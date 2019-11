Mittwoch, 06. November 2019

Copy Center Janson & Even in Holzminden hat geschlossen

Das Copy Center am Haarmannplatz hat seine Pforten geschlossen. Foto: bs

Holzminden. Im Mai dieses Jahres überraschte der Inhaber des Copy Centers der Janson & Even Innovations GmbH in Holzminden seine Kunden (und Mitarbeiter) mit der Nachricht, der Shop werde Ende Mai schließen. Wenige Wochen später die Rolle rückwärts: Mindestens bis Jahresende werde das Copy Center am Haarmannplatz noch geöffnet bleiben. Er sei in Verhandlung mit einem potenziellen Kooperationspartner, hatte Elmar Meier dem TAH auf Anfrage mitgeteilt. Und über den Sommer lief das Geschäft tatsächlich weiter. Nun hat das Copy Center zum Ende des Monats Oktober aber doch seine Pforten geschlossen. Die Janson & Even-Ära in Holzminden ist damit zu Ende. Der Umsatz war in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Es wird weniger ausgedruckt, und die Studenten haben mittlerweile andere Alternativen. Per Plakat am Fenster sucht der Eigentümer aus Boffzen einen Nachmieter für das Ladenlokal. Das Copy-Team nimmt nach über vier Jahren am Haarmannplatz Abschied mit den Worten: „Wir sagen tschüss. Danke für die tolle Zeit.“ (spe)