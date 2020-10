Donnerstag, 15. Oktober 2020

Corona: Der Landkreis Holzminden ist gewappnet

Das Testzentrum in Holzminden kann jederzeit seinen Betrieb aufnehmen. Foto: fhm

Kreis Holzminden. Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag 6.638 Neuinfektionen in ganz Deutschland, in Holzmindens Nachbarkreisen Northeim und Lippe werden Schwellenwerte überschritten. Die zweite Corona-Welle erfasst derzeit die Republik. Im Landkreis Holzminden ist die Situation überschaubar und unter Kontrolle. Am Donnerstag meldete der Landkreis eine infizierte Person mehr. Damit sind kreisweit sieben Personen akut infiziert. Noch ist die Lage im Griff, aber schnell kann es sich ändern. Ist der Landkreis auf die mögliche Corona-Hot-Spots und Ausbrüche vorbereitet? „Der Landkreis ist gewappnet“, sagt Peter Drews, Sprecher des Landkreises Holzminden. (fhm)

