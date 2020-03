Sonntag, 22. März 2020

Corona-Fälle in Holzminden, Hameln-Pyrmont, Höxter

Weserbergland. Die aktuellsten Zahlen über das Aufkommen von Corona-Infizierten stammen von Sonnabend und Sonntag. Der Kreis Holzminden meldete vorgestern 27 Personen, das waren vier mehr als am Freitag. Unter Quarantäne standen am Sonnabend unverändert 100 Personen.

Der Kreis Hameln-Pyrmont meldete am Sonntag insgesamt 27 Fälle, nachdem es am Freitag noch 19 und am Sonnabend 26 waren.

Um fünf auf 21 Personen sind die Corona-Fälle im Kreis Höxter von Freitag bis Sonntagmittag angestiegen. (rei)