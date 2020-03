Freitag, 13. März 2020

Corona in der Region: Ein Zwischenstand

Das Coronavirus breitet sich in der Region weiter aus.

Kreis Höxter: 7 Personen in Quarantäne.

Kreis Paderborn: Im Kreis Paderborn sind insgesamt 16 Menschen positiv auf eine Corona-Virus-Infektion (COVID-19) getestet worden (ein Fall in Salzkotten, ein Fall in der Gemeinde Hövelhof, zwei in Bad Wünnenberg, drei Fälle in Delbrück, neun Fälle in Paderborn.

Kreis Waldeck-Frankenberg: Drei gemeldete Fälle.

Kreis Kassel-Land und Stadt Kassel: Sechs gemeldete Fälle, davon drei in der Stadt Kassel.

Hochsauerlandkreis: 13 gemeldete Fälle, 67 Personen unter häuslicher Quaratäne.

Kreis Lippe: 31 Coronavirus-Fälle, die bestätigt sind.

Kreis Northeim: Vier bestätigte Fälle (Mehrzahl Österreich-Urlauber).

Kreis Holzminden: Ein bestätigter Fall (200 Sozialkontakte des Mannes werden überprüft).

Kreis Hameln-Pyrmont: Zwei Fälle (Hameln und Bad Pyrmont, beides Österreich-Urlauber).

Kreis Hildesheim: Sieben Cortonavirus-Fälle

Kreis Soest: Sieben bestätigte Fälle.

Nordrhein-Westfalen: 688 Infektionen

Deutschland: 2.369 Infektionen, sechs Tote.

Weltweit über 128.000 infizierte Menschen, davon etwa 81.000 in China, circa 12.000 in Italien und ungefähr 10.000 im Iran.

Stand Donnerstag, 12. März, 15 Uhr. (fhm)