Donnerstag, 22. Oktober 2020

Corona: Keine Steigerung im Kreis Holzminden

Es gibt am Donnerstag keine weiteren positiven Corona-Testergebnisse im Kreis Holzminden.

Kreis Holzminden. Während die Corona-Zahlen bundesweit dramastisch ansteigen, bleibt es im Landkreis Holzminden ruhig. Zwei neue Fälle hatte das Kreisgesundheitsamt am Mittwochnachmittag, 21. Oktober, gemeldet. Am Donnerstag gibt es keinen Anstieg der Infizierten-Zahlen, meldet der Landkreis am Nachmittag. Im Landkreis gibt es aktuell acht akute Fälle. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 146. Davon gelten 131 als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich mittlerweile 57 Personen, zwei Personen sind daraus entlassen worden. Der 7-Tage-Inzidenz (Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner) wird vom RKI mit 7,1 angegeben. (fhm/bs)