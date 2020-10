Montag, 12. Oktober 2020

Corona-Kontakt im Glaubenszentrum Bad Gandersheim

In Bad Gandersheim werden 265 Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Glaubenszentrum getestet.

Northeim/Bad Gandersheim. Im Glaubenszentrum in Bad Gandersheim sind zwei Angehörige mit dem Coronavirus infiziert. Nun sollen noch am heutigen Montag 265 Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Glaubenszentrum getestet werden, bis dahin befinden sie sich unter häuslicher Quarantäne. Das teilt der Landkreis Northeim in einer Peresseerklärung mit.

In Bad Gandersheim gab es im Vorfeld bereits einen Corona-bedingten Vorfall am Roswitha Gymnasium. Im Unterschied dazu, gibt es im Glaubenszentrum bereits einige Personen, die Symptome aufzeigen. Des Weiteren ist die Anzahl der möglichen Kontaktpersonen im Glaubenszentrum im Unterschied zum Roswitha Gymnasium eher hoch. Die Kontakte beschränken sich hier meist auf Bewohner und Mitarbeiter.