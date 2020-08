Montag, 17. August 2020

Corona: Niedersachsen verschiebt weitere Lockerungen

Das land verschiebt weitere Lockerungen.

Bis Mitte September wird es in Niedersachsen keine weiteren Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen geben. Das Land verschiebt wegen der zuletzt gestiegenen Infektionszahlen die für den 1. September geplanten Lockerungen. Das teilte Ministerpräsident Stephan Weil am Montag mit. "Wir sind vorsichtig und wir bleiben vorsichtig", heißt es in einer Pressemitteilung. Weitere Lockerungen der Maßnahmen könnten erst wieder erfolgen, wenn die Folgen des Schulstarts und der Rückkehr vieler Reisenden auf das Infektionsgeschehen absehbar seien, so Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Eigentlich sollten laut Stufenplan des Landes ab Anfang September in Niedersachsen Messen, Kongresse und Ausstellungen unter Auflagen wieder erlaubt sein. Nun heißt es, es sei auch nicht auszuschließen, dass geltende Regeln punktuell verschärft werden müssen. Reimann appelliert an die Menschen in Niedersachsen, "die Pandemie weiter ernst zu nehmen und sich an die Abstands-, und Hygieneregeln zu halten und Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen."