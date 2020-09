Freitag, 25. September 2020

Corona-Pandemie: Landkreis Holzminden hilft Unternehmen

Die Wirtschaftförderung des Landkreises Holzminden informiert über Unterstützungsprogramme. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Die Coronavirus-Epidemie führt zu deutlichen Bremsspuren in der niedersächsischen Wirtschaft. Bei vielen Unternehmen ist die Liquidität durch Umsatzeinbrüche gefährdet, das könnte auch Folgen auf Arbeitsplätze haben. Dabei erwartet der überwiegende Teil von Betrieben erst in den kommenden Wochen das ganze Ausmaß der Auswirkungen. In dieser Situation steht die Wirtschaftsförderung des Landkreises allen Unternehmen beratend zur Seite. Denn staatliche Hilfen sollen mit unterschiedlichen Programmen möglichst breit unterstützen. Gerade erst sind von der niedersächsischen NBank drei neu aufgelegt worden. „In der aktuellen Krise stehen für Unternehmen eine ganze Reihe verschiedener Hilfen zur Verfügung“, unterstreicht Dr. Jutta Klüber-Süßle, als Bereichsleiterin im Landkreis für die Wirtschaftsförderung zuständig. „Wir helfen da gerne auch persönlich.“

