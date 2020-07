Mittwoch, 29. Juli 2020

Corona-Verdachtsfall im Zentrum für Migration Eschershausen

Lange Zeit galt der Landkreis als corona-Frei. Jetzt gibt es einen Verdachtsfall im Zentrum für Migration in Eschershausen. Foto: gl

Eschershausen. Im Zentrum für Migration in Eschershausen gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Das Zentrum ist abgeriegelt, alle Bewohner unter Quarantäne gestellt, ein Sicherheitsdienst ist vor Ort.

Die Nachricht kam am späten Dienstagabend: Eine Person in der Einrichtung des Landkreises, in dem Asylbewerber untergebracht sind, zeigte typische Symptome. Er wurde, so Landkreispressesprecher Peter Drews auf Nachfrage des TAH, noch in der Nacht getestet. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. „Wir haben extreme Vorsicht walten lassen“, erklärt Drews, deshalb sei noch in der Nacht Quarantäne über das Haus und alle Bewohner verhängt worden. Davon betroffen ist auch der Bereichsleiter Migration, der vor Ort war und jetzt ebenfalls isoliert wurde. Am Mittwochmorgen traf zudem der Krisenstab im Kreishaus zusammen.

Parallel dazu meldete der Landkreis Holzminden, der seit vielen Wochen als corona-frei galt, drei weitere Quarantänefälle, die aber, so Peter Drews, nichts mit dem Verdachtsfall in Eschershausen zu tun hätten. „Es wird“, so der Pressesprecher, „immer wieder Quarantänefälle geben, aus unterschiedlichsten Ursachen“. Eine davon dürften die ersten Urlaubsheimkehrer sein. (bs)

