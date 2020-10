Mittwoch, 14. Oktober 2020

Corona-Zahlen steigen stetig im Kreis Höxter

Kreis Höxter. Im Kreis Höxter klettert die Zahl der aktiv mit Corona infizierten Personen kontinuierlich nach oben. Seit Wochenbeginn, als noch 22 Infizierte gemeldet wurden, stieg die Zahl auf 26 am Mittwochmorgen. Bestätigte Fälle gab es im Kreis seit Beginn der Corona-Pandemie 469. Davon gelten 424 inzwischen als genesen. 19 Personen sind jedoch an der Erkrankung gestorben. – Im Kreis Holzminden blieb die Corona-Zahl am Mittwoch konstant bei sechs aktiven Fällen gegenüber Dienstag. (rei)