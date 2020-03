Freitag, 20. März 2020

Coronavirus: Das erste Todesopfer in der Region

Im Kreis Lippe ist ein Mensch an den Folgen des Coronavirus gestorben. Foto: Pixabay

Weserbergland. Das Coronavirus hat in der Region das erste Todesopfer gefordert. Im Kreis Lippe ist am Freitag, 20 März, ein 87-Jähriger an den Folgen der Infektion gestorben. Er wurde zuletzt in einem Klinikum intensivmedizinisch behandelt. Insgesamt meldet der Kreis Lippe 133 bestätigte Coronavirus-Fälle (am Donnerstag, 19. März, noch 107), zwei Personen sind bereits wieder genesen. Auch in den anderen Kreisen der Region steigen die Zahlen. Der Landkreis Holzminden hat am Freitag den 23. bestätigten Coronavirus-Fall gemeldet. Am Donnerstag waren es noch 19 Fälle. Inzwischen stehen im Kreis Holzminden 100 Menschen unter Quarantäne. Der Kreis Höxter meldet am Freitag, 20. März, 16 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. (fhm)

