Freitag, 25. September 2020

Coronavirus im Gymnasium in Hameln

Der Landkreis Hameln-Pyrmont meldet einen Covid-19-Fall in einer Schule. Foto: Piaxabay

Hameln. Am Schiller-Gymnasium in Hameln gibt es aktuell einen bestätigten Covid-19-Fall. Das teilte der Landkreis Hameln-Pyrmont am Freitag, 25. September, mit. Vom Gesundheitsamt wurden alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet: Die engen Kontaktpersonen wurden ermittelt und befinden sich Quarantäne. Diese wird individuell berechnet und endet 14 Tage nach dem letzten Kontakt. Von den Betroffenen wird noch an diesem Freitag im Laufe des Tages ein Abstrich für einen Test genommen. Die Testergebnisse werden voraussichtlich am Sonnabend, 26. September, vorliegen.