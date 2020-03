Donnerstag, 19. März 2020

Coronavirus: Jetzt kontrolliert die Polizei im Kreis Holzminden

Gemeinsam mit Mitarbeitern der Ordnungsämter sind ab sofort verstärkt Polizisten im Kreis Holzminden unterwegs.

Kreis Holzminden. Niedersachsens Innenminister hat es angekündigt, und auch in Holzminden wird zur Tat geschritten: Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden wird ab sofort Kontrollen im öffentlichen Bereich durchführen. Es geht darum, zu viel Nähe in den Geschäften, Restaurants, Cafés und Eisdielen auszuschließen und Menschenansammlungen aufzulösen, um die ungehemmte Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Basis bilden die von den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden am 17. März 2020 erlassenen Allgemeinverfügungen.

Der Niedersächsische Innenminister Boris Pistorius machte am Donnerstag deutlich, dass Geschäfte, Eisdielen, Cafés oder Restaurants bei Verstößen geschlossen werden, Menschenansammlungen aufgelöst und auf Basis des Infektionsschutzgesetzes Bußgelder verhängt und sogar als Straftaten verfolgt werden.

Thorsten Massinger, Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, hat mit sofortiger Wirkung die Durchsetzung gemeinsamer Kontrollen mit der Ordnungsbehörde für seinen Bereich angeordnet. Er appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger in seinem Inspektionsbereich: „Beschränken Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum. Dies ist zwingend notwendig, um die Infizierungsrate mit dem Coronavirus einzudämmen. In den Köpfen Vieler scheint noch nicht angekommen zu sein, dass die Gesundheitsbehörden die Beschränkungen genau aus diesem Grund angeordnet haben. Wenn man sich in unseren Städten und Gemeinden aktuell umschaut, muss man sich fragen, ob sich wirklich alle Einwohnerinnen und Einwohner der brisanten Lage bewusst sind. Es muss jedem klar sein, dass die Verfügungen, wie sie jetzt erlassen wurden, die Vorstufe zur Ausgangssperre sind. Genau diese wollen wir mit den konsequenten Maßnahmen möglichst vermeiden!“