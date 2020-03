Donnerstag, 19. März 2020

Coronavirus: Keine Feiern zum 300. Münchhausen-Geburtstag

Die Münchhausen-Brunnen in Bodenwerder. Foto: J. Meyer

Bodenwerder. Die Münchhausenstadt Bodenwerder streicht aus Sicherheitsgründen die Feiern zum Münchhhausen-Geburtstag, Unter Berücksichtigung der weitreichenden Einschränkungen durch die Gefährdungen aufgrund des Coronavirus, haben Rat und Verwaltung der Münchhausenstadt einvernehmlich festgelegt, die eigenen Veranstaltungen zum 300. Geburtstag des Barons von Münchhausen in der ersten Jahreshälfte 2020 abzusagen. Insbesondere sind hiervon der offizielle Festakt am 11. Mai in der Klosterkirche Kemnade und das Jubiläumswochenende vom 15. bis 17. Mai betroffen. Bei der Entscheidungsfindung in den Ratsgremien wurde der Gesundheitsvorsorge der vielen Gäste und Besucher – aber auch der ehren- und hauptamtlich eingesetzten Helfer – oberste Priorität eingeräumt. (fhm)

