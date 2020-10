Samstag, 24. Oktober 2020

Coronavirus: Kreis Höxter erreicht Gefährdungsstufe 1

Der Kreis Höxter hat den ersten Schwellenwert überschritten. Foto: Pixabay

Der Kreis Höxter ist kurz davor, Corona-Risikogebiet zu werden. Der Kreis hat am Sonnabend, 24. Oktober, den ersten Grenzwert von 35 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 41,35. Im Vergleich sind Vortrag gibt es 14 neue Infektionsfälle, so dass derzeit im Kreis Höxter 80 akute Infektionen gemeldet sind. Insgesamt gibt es 548 bestätigte Fälle seit März. 449 Menschen gelten als genesen, 19 sind verstorben. Das Land NRW hat mit dem Erreichen der Inzidenz 35 die Gefährdungsstufe definiert, wonach weitere Einschränkungen in Kraft treten. Bei Festen aus herausragendem Anlass wie zum Beispiel runden Geburtstagen sind außerhalb einer Wohnung jetzt nur noch maximal 25 Besucher erlaubt. Außerdem gilt die Maskenpflicht bei Konzerten, Aufführungen, sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen jetzt auch am Sitz- oder Stehplatz. Zusätzlich kann für bestimmte Orte und Straßen eine Maskenpflicht angeordnet werden. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz auf mehr als 50 ansteigen, würde der Kreis Höxter als Corona-Risikogebiet gelten. In diesem Fall würden noch deutlich schärfere Regeln in Kraft treten. (fhm)