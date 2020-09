Sonntag, 20. September 2020

Covid-19-Fall in Hameln – Einstein-Gymnasium am Montag geschlossen

Der Landkreis Hameln informierte über einen Covid-19-Fall. Foto: Pixabay

Hameln. Der Landkreis Hameln-Pyrmont, teilt am Sonntag, 19. September, mit, dass es am Albert Einstein Gymnasium in Hameln aktuell einen bestätigten Covid-19 Fall gibt. Vom Gesundheitsamt wurden alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet: die Kontaktpersonen wurden ermittelt und befinden sich Quarantäne. Von den Betroffenen wird noch im Laufe des Sonntags ein Abstrich für einen Test genommen. Die Testergebnisse werden voraussichtlich am Montag vorliegen. Für alle Betroffenen gilt eine 14-tätgige Quarantäne. Am Montag, 21. September, bleibt das Gymnasium aus organisatorischen Gründen geschlossen. Für eine Notbetreuung ist jedoch gesorgt. Das Schulsekretariat ist telefonisch unter 05151/202 1452 erreichbar.