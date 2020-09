Mittwoch, 23. September 2020

Covid-19-Schutzbarrieren für die Stadtoldendorfer Hagentorschule

Es wurde noch kurz ein Bild zur Erinnerung gemacht, viel Abstand – wie es aktuell die Zeit verlangt. Von links: Christine Rogel von Manfred Rogel Sanitär, Sophie Grupe der Homburg Apotheke, Robin Kliebisch und Jens Rogel sowie Stefan Stübig und Frank Burmeister von der Tischlerei Walter Keitel haben die Übergabe bei strahlendem Sonnenschein begleitet. Foto: TAH

Stadtoldendorf. Es beginnt leider wie so oft in dieser Zeit mit den Sorgen um die Gesundheit, um Hotspots und mit dem Wunsch der Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus.

Anfang September gab es den ersten positiven Coronafall an der Hagentorschule. Zwei Kinder der zweiten Klassen wurden positiv getestet. Die daraufhin weiteren getesteten Personen bekamen glücklicherweise eine negative Rückmeldung. Dennoch blieben die zweiten Klassen sowie die betroffenen Lehrkräfte erst einmal in Quarantäne. Der Hygieneplan hat gegriffen, alle Beteiligten wurden schnellstmöglich informiert, dennoch – die Sorgen sind nicht nur in der Schule gewachsen.

