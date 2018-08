Montag, 20. August 2018

Crazy Skifflemen sorgen für gute Stimmung

Das traditionelle Jazzfrühschoppen am Mühlenanger fand bereits zum 15. Mal statt.

Stadtoldendorf. Das Jazzfrühshoppen des Musik- und Kulturvereins und der Museums AG ist mittlerweile Tradition. Bereits zum 15. Mal findet das gemeinsame Frühstücken nun schon statt. Während der Musik- und Kulturverein für den musikalischen Rahmen zuständig ist, sorgt die Museums AG als Hausherr des Geländes auf dem Mühlenanger für das Catering.

Auch in diesem Jahr war die Resonanz wieder besonders groß. Jung und Alt ließen sich diese Veranstaltung nicht nehmen. Auch die Band „Crazy Skifflemen“ wirkt mittlerweile als fester Bestandteil des Jazzfrühshoppens. So waren die knapp 350 Gäste auch dieses Jahr wieder voll und ganz begeistert und werden im kommenden Jahr sicherlich wieder zu Gast sein, wenn es wieder heißt: Jazzfrühshoppen in Stadtoldendorf.

Lesen Sie mehr im Täglichen Anzeiger vom 21. August.