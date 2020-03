Samstag, 07. März 2020

Crossover-Benefizkonzert zugunsten des Holzmindener Naschgartens

„Lara Weber and friends“ spielen beim Benefizkonzert für den Naschgarten. Foto: tah

Holzminden. Zu einem besonderen Konzert mit regionalen Musikern hatten die Förderer des Naschgartens und die Michaelisgemeinde eingeladen. Trotz widrigen Wetters waren etliche Musikliebhaber der Einladung in das Michaelis-Gemeindehaus gefolgt und wurden dafür mit einem erstklassigen und vielfältigen Konzert belohnt. Nach der Begrüßung der Gäste und der Vorstellung der Musiker durch den Initiator Karlheinz Klammt, Mitglied und Förderer im Naschgartenplenum, sorgte als erster Karl-Heinz Fey, bekannt aus vielen früheren Benefizkonzerten in Holzminden, für einen fulminanten Einstieg in den Abend. Er begeisterte an seiner Gitarre mit virtuosen und brillanten klassischen Kompositionen, darunter viel Bekanntes, aber auch Eigenschöpfungen. Er zauberte mit spanisch verwurzelter Gitarrenmusik Melancholie und Heiterkeit auf das Podium, unterstrichen mit einer unterhaltsamen Moderation der einzelnen Stücke.

