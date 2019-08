Dienstag, 20. August 2019

Cybercrime: Polizei Göttingen leitet bundesweiten Großeinsatz

Unter Federführung der Polizeidirektrion Göttingen fand ein Großeinsatz in neun Bundesländern statt.

Göttingen. Am Dienstag wurden unter der Führung und Koordination der Polizeidirektion Göttingen umfangreiche Polizeimaßnahmen in neun Bundesländern sowie in Litauen und Kroatien durchgeführt. Hintergrund ist - so die Polizei Göttingen in einer Pressemitteilung - ein Cybercrime-Ermittlungsverfahren wegen Straftaten im Bereich des Kriegswaffenkontrollgesetzes, des Waffengesetzes, des Sprengstoffgesetzes und des Betäubungsmittelgesetzes. Die Federführung des internationalen Großeinsatzes mit circa 1.000 beteiligten Kräften lag bei der Zentralen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen sowie der Zentralstelle Internet- und Computerkriminalität (Cybercrime) der Staatsanwaltschaft Göttingen.