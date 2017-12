Montag, 04. Dezember 2017

Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Beverungen brennt

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Beverungen. Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Beverungen war am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden.

In der Kesselstraße in Beverungen wurde zunächst ein Schornsteinbrand gemeldet, dieses bestätigte sich jedoch nicht. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einem Schwelbrand in der Zwischendecke des Fachwerkhauses gekommen war. Die Ortsfeuerwehr Lauenförde war mit rund 20 Einsatzkräften und zwei Großfahrzeugen vor Ort. Neben den 76 Einsatzkräften der Feuerwehren war auch ein Rettunswagen vor Ort. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht geklärt, der Gesamtschaden liegt bei rund 30.000 Euro. (nig)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 5. Dezember.