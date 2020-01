Mittwoch, 22. Januar 2020

Dahmen und Meyer krönen sich zu Titelträgern

MTV-Überlegenheit im Stabhochsprung. Von links Meisterin Leah Dahmen, Elisabeth Frank, Pia Moszczynski, Sarah Grupe und Lilly Balke als Sechste. Dazwischen in Grün Alicia Daniel (GW Bad Gandersheim).

Holzminden. Wer sonst als die Stabhochspringer des MTV 49 Holzminden sollte für die ersten Meistertitel des Vereins des neuen Jahres sorgen? Bei den niedersächsischen Hallenmeisterschaften – alternativlos mangels anderer geeigneter Hallen – in Hannover krönten sich Leah Dahmen und Janik Meyer zu Titelträgern auf Landesebene. Drei Tage Landes-Hallenmeisterschaften mit Wettkampflärm, kaum verständlichen Ansagen und Kommentaren – die Zusammenlegung aller Altersklassen hinterließ bei Athleten, Betreuern und Organisatoren gleichermaßen ihre Spuren, und so mancher war am Ende froh, der Leichtathletikhalle im SLZ Hannover den Rücken kehren zu dürfen. (ro)

