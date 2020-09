Sonntag, 27. September 2020

Daniel Hartmann gewinnt die Stichwahl in Höxter

Daniel Hartmann wird neuer Bürgermeister von Höxter. Foto: Warnecke

Höxter. Mit 52,56 Prozent hat Daniel Hartmann am Sonntag die Bürgermeister-Stichwahl in Höxter gewonnen. 47,44 Prozent der Wähler votierten für Mitbewerber Daniel Razat (CDU). Die Wahlbeteiligung lag bei 50,52 Prozent, etwa zehn Prozent weniger als bei der Wahl am 13. September. Insgesamt stimmten 6.277 für Daniel Hartmann und 5.666 Wähler für Daniel Razat. Der unabhängige Kandidat Daniel Hartmann, der von der SPD unterstützt wurde, wird Nachfolger von Alexander Fischer, der 2009 und 2014 die Bürgermeisterwahl gewonnen hatte, diesmal aber nur auf Platz vier der Abstimmung kam und mit der Stichwahl nichts mehr zu tun hatte. Der 43-jährige Hartmann ist Diplom-Finanzwirt (FH) und beim Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Bielefeld tätig.

Am Anfang des Wahlabends sah es zunächst nach einem deutlichen Sieg von Daniel Razat aus. Die ersten ausgezählten Stimmbezirke gingen am Wahlsonntag an den CDU-Kandidaten. In Ovenhausen, Stahle, Bödexen und Lütmarsen holte Razat Ergebnisse zwischen 51 und 58 Prozent. Sein bestes Ergebnis holte er in Ovenhausen/Bosseborn mit knapp 69 Prozent. Aber dann holte Hartmann auf. Er siegte in Lüchtringen, Godelheim, Bruchhausen und Ottbergen. Den Sieg brachte Hartmann die Kernstadt. In allen acht Wahlbezirken hatte er dort die Nase vorn, teilweise gewann er dort mit 67 Prozent der Stimmen. (fhm)