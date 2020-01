Freitag, 10. Januar 2020

Daniel Hartmann: „Höxter kann mehr“

Der unabhängige Bürgermeisterkandidat tritt zur Wahl an. Foto: Claudia Warneke

Höxter. „Es ist kein leichter Weg, aber ich bin überzeugt, dass es der richtige Weg ist.“ Der 43-jährige Daniel Hartmann aus Höxter will neuer Bürgermeister der Kreisstadt werden. Er tritt am 13. September zur Wahl an und ist damit bislang der dritte Kandidat für dieses Amt. Der gebürtige Beverunger, der seit vielen Jahren in Höxter lebt, ist als Diplom-Finanzwirt (FH) in der Finanzverwaltung tätig und engagiert sich in Höxter seit vielen Jahren in mehreren Ehrenämtern. „Höxter ist meine Heimat. Ich möchte Bürgermeister werden, weil es mir um die Zukunft und Zukunftsfähigkeit unserer Stadt geht.“ Für die Menschen dieser Stadt als Bürgermeister zu arbeiten, sei für ihn mehr als nur einem Beruf nachzugehen. Er bewerbe sich als Verwaltungsfachmann um diese Position, weil er gemeinsam mit den Bürgern gestalten wolle. Er sehe sich als unabhängigen Kandidaten, der mit allen Parteien spricht. Sein Verständnis von Kommunalpolitik lasse sich prägnant zusammenfassen: „Hinschauen, zuhören, verstehen und machen.“ Seine Kandidatur steht unter dem Motto: „Höxter kann mehr“. (fhm)

