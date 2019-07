Donnerstag, 25. Juli 2019

Daniel Kluth aus Heinsen startet in London seine Karriere als Modedesigner

Daniel Kluth präsentierte seine Kollektion auf der Graduated Fashion Week.

Heinsen/London. Er ist jung, er ist kreativ, hat einen Plan und einen festen Willen. Der in Heinsen aufgewachsene Daniel Kluth hat die ersten wichtigen Etappen hin zu seinem Ziel, im Modedesign Fuß zu fassen, erreicht. Er weiß, wo der „place-to-be“ für seine berufliche Karriere liegt und erlebt inzwischen die Bestätigung, dass es sich lohnt, unbequeme Hürden in Kauf zunehmen und zu überwinden. Nach seiner Kindheit und Jugend in Heinsen wurde für ein Jahr New York zu seinem neuen Heimatort, danach Berlin und London. In der britischen Hauptstadt hat er im Juli den Bachelor of Arts in Fashion Design an der University of East London mit dem Prädikat „first class“ abgeschlossen. Die pulsierende Metropole ist der Ort, an dem er immer neue Inspiration findet und Menschen trifft, mit denen der kreative Gedankenaustausch auf eine neue Ebene steigt. (beb)

