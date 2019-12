Sonntag, 22. Dezember 2019

Dank für alle Adventskranz-Unterstützer in Neuhaus

Das Foto zeigt, von links: Katharina Kunkel, Manfred Stahlmann, Sebastian Winzmann, Brigitte Gensich und Maritta Nehb. Foto Sebastian Winzmann

Neuhaus. Die Ortsfeuerwehr Neuhaus und die Bürgermeisterin Maritta Nehb danken für die große Teilnahme an der 19. Adventskranz-Aktion in Neuhaus. An vier Adventswochenenden wurden die Gäste wieder bei den zusammenkünften am Adventskranz verköstigt. Der Dank gilt allen, die im Vorfeld dafür gesorgt haben, dass der Adventskranz überhaupt zustandegekommt ist und mitgeholfen, sei es beim Binden, Aufstellen oder Organisieren. Die Initiatoren hoffen auch 2020 wieder auf solche Unterstützung, denn die Adventskranz-Aktion begeht im nächsten Jahr 20-jähriges Bestehen.