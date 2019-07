Sonntag, 14. Juli 2019

Darauf warten Oma, Opa und die Tanten schon...

„Wir wollen in die Schule“ sind die Sonderseiten wieder betitelt.

Holzminden . „Wir wollen in die Schule“ heißt es in der kommenden Woche ab Montag, 15. Juli, wieder im TAH. Über mehrere Tage werden in jeder Ausgabe die Kindergarten-Abgänger beziehungsweise die Schulanfänger – aufgeteilt nach Städten oder Samtgemeinden – vorgestellt. Beginnen wird die Serie mit der Stadt Holzminden. Stolz präsentieren sich die Mädchen und Jungs auf den Fotos, schließlich kommt nach den Sommerferien auf sie ein ganz spannender neuer Lebensabschnitt zu. Fotos und Namensnennung sind selbstverständlich gemäß der neuen Datenschutzverordnung mit den Erziehungsberechtigten abgestimmt worden. Und überall im Kreisgebiet werden sicherlich zahlreiche Eltern, besonders aber Omas und Opas schon darauf warten, die TAH-Seite mit ihrem künftigen ABC-Schützen nicht zu überblättern, sondern sorgfältig aufzuheben. Wobei Abonnenten klar im Vorteil sind! Alle übrigen „Familienchronisten“ können sich die Zeitung natürlich in der nächsten Verkaufsstelle besorgen. Der TAH wünscht allen Lesern – ob kleinen oder großen – speziell mit diesen Sonderseiten sehr viel Freude! (rei)