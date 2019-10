Samstag, 12. Oktober 2019

Das angekündigte Feuer in Holzminden...

Am Freitag kann man sich ein Bild machen von Schlagkraft und Kompetenz der Holzmindener Feuerwehrleute. Foto: bs/Archiv

Holzminden. Ins Einsatzgeschen eintauchen, der Feuerwehr bei ihrer Arbeit „auf die Pelle rücken“ – wie es Ortsbrandmeister Michael Nolte formuliert – das dürfen, das sollen die Holzmindener und alle anderen großen und kleinen Feuerwehrbegeisterten einmal im Jahr. Bei der Jahreshauptübung sind Zuschauer ausdrücklich erwünscht! In diesem Jahr findet sie am Freitag, 18. Oktober, statt. Und wenn um 19 Uhr mit Martinshorn und Blaulicht die Jahreshauptübung beginnt, stehen die Feuerwehrmänner und -frauen vor einer verdammt anspruchsvollen Aufgabe. Gelöscht und gerettet wird an der Residenz zur Weserbrücke (in der Weserstraße) und am Holzmindener Weserkai. (bs)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 12. Oktober