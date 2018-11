Donnerstag, 01. November 2018

Das besondere Bonbon: Freien Eintritt beim PreBie gewinnen!

"Wannabeatz" wird beim PreBie einheizen.

Holzminden. Am Sonnabend, 3. November, steigt mit dem PreBie die Party des Jahres in der Holzmindener Stadthalle. Für Stimmung sorgen in diesem Jahr die Party-Band "Wannabeatz" und DJSEvents. Dabeisein ist Pflicht! Noch keine Karten besorgt? Für alle Spätentschlossenen hat der TAH jetzt ein ganz besonderes Bonbon: Wir verlosen 10x2 Eintrittskarten. Einfach eine Mail an redaktion@tah.de senden und darin die Frage beantworten, wer dem Partyvolk beim PreBie 2018 einheizen wird.

Die Gewinner werden von der TAH-Redaktion persönlich informiert. Bitte für die Gewinnbenachrichtigung die Telefonnummer mit angeben. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren.

Die Gewinner können ihre Karten bis spätestens Freitag, 2. November, 16 Uhr im Verlagsgebäude Zeppelinstraße 10 in Holzminden abholen.

Für die Gewinnermittlung werden die Namen der Teilnehmer erfasst und nach dem Ende des Gewinnspiels umgehend gelöscht (entsprechend der DSGVO). Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerufsrechte zu.