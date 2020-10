Montag, 05. Oktober 2020

Das Besondere im Normalen: Pastor Thorsten Kißling in Altendorf verabschiedet

Drei Pastoren auf einer Bank, von links: Vakanzvertreter Pastor Christof von Butler, Pastor i.R. Thorsten Kißling und Pastor Günther Grigoleit, der die Laudatio hielt. Fotos: jbo

Holzminden. Es war wahrlich ein ganz besonderer Gottesdienst, dort in der Pauli-Gemeinde in Altendorf „gleich bei Holzminden“. Das Erntedankfest und die gleichzeitige Verabschiedung von Pastor i.R. (Thorsten Kißling wurde schon Mitte Mai förmlich entpflichtet) lockte am Erntedank-Sonntag 150 Gemeindemitglieder vor die Paulikirche. Vor die Kirche deshalb, weil diese große Zahl derer, die sich mit fünf Monaten Verspätung von ihrem ehemaligen Gemeindepastor verabschieden wollten, unter geltenden Corona-Bedingungen keinen Platz in der Kirche gefunden hätte. Und unter freiem Himmel fanden die Altendorfer dann auch das wieder, was die 28 Dienstjahre ihres beliebten Pastors ausmachte. Licht und Schatten, Sonne und Regen. Doch an diesem Tag überwogen die Erinnerungen von Thorsten Kißling und seiner Weggefährten in allererster Linie an gute Zeiten. (jbo)

