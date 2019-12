Samstag, 21. Dezember 2019

Das Beveraner Rathaus bekommt einen Anbau

Durch einen schmalen Anbau soll im Rathaus viel Platz geschaffen werden. Aus dem Flachdach ist inzwischen ein Pultdach geworden. Foto: Archiv/rei

Bevern. Die Veränderungen am Beveraner Rathaus sind bisher nur zu erkennen, wenn man den Kopf in den Nacken legt: Aus dem Flachdach wurde in den vergangenen Monaten ein Pultdach mit nicht einmal mannshoher Schräge. Im kommenden Jahr geht es weiter, dann wird angebaut und im Inneren neugestaltet. Eine Maßnahme, die nicht nur den Mitarbeitern der Verwaltung zugute kommt, sondern auch den Bürgern, die etwas im Rathaus zu erledigen haben – und zwar auch denen mit Handicap. (rei)

