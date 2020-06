Samstag, 27. Juni 2020

Das Campe, eine IGS, eine Oberschule im Kreis Holzminden?

Landrat Michael Schünemann und die zuständige Dezernentin Marieluise Niegel gehen mit zwei Varianten für eine zukunftsfähige Schullandschaft in die Diskussion. Foto: bs

Kreis Holzminden. Eine Integrierte Gesamtschule am Ortsrand Eschershausens Richtung Holzen, eine Oberschule in Holzminden mit Außenstelle in Bevern, das Campe-Gymnasium im Schulzentrum Liebigstraße – so könnte sich Landrat Michael Schünemann Schule im Jahr 2025 im Kreis Holzminden vorstellen. Vorgestellt hat er seine Idee von der Schullandschaft der Zukunft auf dem Bildungsgipfel. Es ist eine von zwei Varianten. Bei beiden führt an Schulschließeungen kein Weg vorbei. Für die Vorschläge kann er gute Argumente anführen: Den Sanierungsstau in den kreiseigenen Schulen, die zurückgehenden Schülerzahlen und die schlechte Unterrichtsversorgung, die Tatsache, dass 40 Prozent der Schüler Schulen außerhalb des Kreises besuchen. Und nicht zuletzt die inzwischen unverhohlene Drohung aus Hannover, notfalls eine Haushaltssperre zu verhängen, sollte in Holzminden nicht endlich ernsthaft und nachhaltig gehaushaltet werden. (bs)

