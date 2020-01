Freitag, 31. Januar 2020

Das Campe-Gymnasium Holzminden verabschiedet seinen Schulleiter

Georg Muschik erhält seine Entlassungsurkunde. Foto: bs

Holzminden. Zum Schluss stockt Georg Muschik doch noch die Stimme. Da ist er bereits beim Dankeschön an seine Frau, die ihm, dem Schulleiter des Campe-Gymnasiums, „den Rücken frei gehalten hat“. Da sind die Reden gehalten, die Dankesworte gesagt, ist die Abschiedsurkunde überreicht. Und Georg Muschik könnte die Tore des Holzmindener Gymnasiums hinter sich schließen, das er elf Jahre lang geleitet hat. Eine Schule, die er an ihrem Tiefpunkt übernommen hat. In der er Tiefschläge hinnehmen, Lehrer, Schüler und Eltern aufrichten musste. In der er „Baubegleiter mit Schulleiterfunktion war“, so Landrat Michael Schünemann. Und in der er, an seinem letzten Tag im Amt zugibt: „Nein, ich möchte – zurückblickend – eigentlich nicht tauschen“.

Seinen Abschied aus dem Amt hat Georg Muschik genau geplant – auch wenn sich dann kein Redner an die Vorgabe „nicht mehr fünf Minuten“ gehalten hat. Langjährige Weggefährten hat er dazu eingeladen, Lehrer, Eltern- und Schülervertreter und natürlich die Honoratioren aus Stadt und Kreis. Und er hat die Maßgabe ausgegeben: „Abschiede sind kein Ort für Abrechnungen.“ (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 01.02.2020