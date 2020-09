Donnerstag, 03. September 2020

Das Campe Holzminden begrüßt seinen neuen fünften Jahrgang

Begleitet von den Klassenleitungsteams geht es in die neuen Klassenräume. Fotos: Körber

Holzminden. So bedrohlich die Corona-Pandemie ist, in diesem Jahr hat sie jedenfalls am Campe-Gymnasium für eine besonders grüne und luftige Einschulung ihrer vier neuen fünften Klassen gesorgt: Auf dem altehrwürdigen Vorplatz der St. Josef-Kirche konnten die Hygienemaßnahmen recht unkompliziert eingehalten werden und den kleinen Persönlichkeiten wurde es in dieser schönen Umgebung ganz leicht gemacht, mögliche Sorgen (Wie ist die neue Schule, sind meine zukünftigen Klassenkameraden nett, wie sind die Lehrer...) loszuwerden und sich schnell als wichtiger Teil einer großen Gemeinschaft zu fühlen.

Es war also ein ungewöhnlich luftiges, aber auch buntes und vielseitiges Einschulungsfest, mit dem das Campe seine neuen Schülerinnen und Schüler „leicht wie eine Feder“ (Motto der Begrüßung) empfangen hat. Und mit Bezug auf eben dieses Motto betonte Schulleiterin Inez Schroth in ihrer Willkommensrede, dass sie zusammen mit allen Übrigen der Campe-Gemeinschaft alles tun wird, dass aus diesen leichten Federn starke Flügel werden, damit die neuen Fünfer irgendwann selbstständig ihren Platz in der Welt finden können.