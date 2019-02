Freitag, 01. Februar 2019

Das Campe und die Musikschule Holzminden gastieren in der Schlosskapelle Bevern

Die Organisatoren René Adamek (links) und Alexander Käberich mit dem Plakat für den musikalischen Abend.

Bevern. An wen denkt man im Kontext von Schule, wenn von der Farbe grau die Rede ist? Klar, an die Lehrer (eventuell nicht so sehr an die Lehrerinnen). Aber unter anderen genau diese grauen Theoretiker und Theoretikerinnen werden zeigen, wie ihre Kenntnisse das „[...G]rün des Lebens goldne[...n] Baum“ (Goethe: Faust) erwecken können: Der Freundeskreis Schloss Bevern ermöglicht es dem Campe-Gymnasium und der Musikschule Holzminden, am 16. Februar um 19.30 Uhr die Schlosskapelle Bevern zum Klingen zu bringen.

So wird man dort erleben, wie ein Schuljubiläum ein kreativer Anlass sein kann, dass Schülerinnen und Schüler eben gemeinsam mit Lehrpersonen musizieren und rezitieren. Und somit aus Freude an der Muse etwas Neues entsteht.

Gratis Eintrittskarten sind erhältlich im Sekretariat des Campe-Gymnasiums (verw@campegym.de, 05531/12960). Es wird um persönliche Abholung der Karten gebeten, maximal zwei Karten pro Person (die Schlosskapelle hat ein sehr begrenztes Platzangebot). Die Festschrift des Holzmindener Campe-Gymnasiums zu seinem 450-jährigen Jubiläum ist dort ebenfalls erhältlich.