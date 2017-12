Freitag, 22. Dezember 2017

Das Campe zeigt sein musikalisches Können

Die „Smilin’ Faces“ (Leitung: Paul Symann) inmitten der „Latin Jazz Mass“ mit Alexander Käberich, Hans-Jürgen Kampa und Moritz Rekel.

Holzminden. „Groovy!“ und „Der Hammer!“ dürften wohl als stellvertretende Rückmeldungen des ganzen Publikums für das Campe-Weihnachtskonzert in der Michaeliskirche gelten. Der tosende Applaus bestätigte die hervorragenden Leistungen aller Beteiligten. Alle waren hellauf begeistert. Eigentlich hat das Campe-Gymnasium in Zusammenarbeit mit der Musikschule Holzminden „bloß“ die bewährte Tradition des Schul-Weihnachtskonzertes fortgesetzt. In diesem Jahr ist allerdings eine mitreißende Mischung entstanden, sodass das eineinhalb Stunden dauernde Konzert in der Michaeliskirche im Handumdrehen vorüber war.

