Montag, 19. Oktober 2020

Das Container-Problem der Oberschule Holzminden

Einer der Klassenräume im Containerdorf, in dem der Fußboden bereits abgefräst und neu versiegelt worden ist. Foto: bs

Holzminden. Das Containerdorf auf dem Gelände des Schulzentrums Liebigstraße in Holzminden sollte eigentlich eine komfortable Interimslösung sein für die Schüler der Oberschule Holzminden, die aus dem Blauen Würfel ausziehen und auf den Einzug in ihr neues Schulgebäude auf dem Jahnplatz in Holzminden warten müssen. Doch die 70 Container-Module sind seit den Sommerferien nicht nutzbar. Erst löste sich der Fußboden, dann wurden erhöhte Lösungsmittel-Werte gemessen und jetzt – die Meldung erreichte die Kreisverwaltung am Freitag – ist auch noch Wasser im Fußboden festgestellt worden. Die Container sind gemietet, das Unternehmen, das die Container zur Verfügung gestellt hat, informiert. Noch ist unklar, wie es weitergeht. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 20.10.2020