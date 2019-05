Mittwoch, 29. Mai 2019

Das Dilemma der Feuerwehren

Bei einem großen Einsatzaufkommen, zum Beispiel bei Sturm Friederike, richten die Feuerwehren inzwischen örtliche Einsatzleitungen ein (hier in Holzminden).

Kreis Holzminden. Das, was die Frauen und Männer leisten, kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Tag und Nacht sind sie einsatzbereit – ehrenamtlich und unentgeltlich. Sie sehen nicht weg, sie packen zu, wenn Menschen in Not sind. Hut ab vor den Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Holzminden! Ihre Einsatzzahlen steigen jährlich, doch – und hier beginnt das Dilemma – die Zahl der Aktiven sinkt. Die Konsequenz: In den nächsten Jahren werden erneut bis zu zehn Ortsfeuerwehren aufgelöst werden müssen, weil diese Ortswehren die Tagesverfügbarkeit nicht mehr sicherstellen können.

Es ist Jens Heinemeyer, der Kreisbrandmeister, der im Ausschuss für Feuerschutz, Ordnung, Bauen und Umwelt die Zahlen auf den Tisch legt. (ein Omen? Der Kreistag hat auf Vorschlag der Verwaltung in der laufenden Wahlperiode den eigenen Feuerschutzausschuss aufgelöst). (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 29.05.19