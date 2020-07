Sonntag, 05. Juli 2020

Das Dilemma des FC Blau-Weiß Weser

FC-Anhänger Silas Kipsch hat keine Möglichkeit mit seinem Rollstuhl die Örtlichkeiten des FC Blau-Weiß Weser zu besuchen. Der 1. Vorsitzende Matthias Bergmann (links), der 2. Vorsitzende Peter Döring (Mitte) und Bernd Hake wollen dies ändern. Foto: ac

Lauenförde. Fast täglich wird in den nordrhein-westfälischen Tageszeitungen über Förderzusagen für die Renovierung von Sportstätten aus dem 300 Millionen-Förderprogramm der NRW-Landesregierung berichtet. Heruntergebrochen auf die Stadt Beverungen ergibt dies 300.000 Euro für alle Vereine im Stadtgebiet. Antragsteller sind hier nicht die Kommunen, sondern die Vereine selbst. Beim FC Blau-Weiß Weser wartet man sehnlichst auf eine Förderzusage für die Renovierung der Toilettenanlage im Sportheim Lauenförde, die bereits das erste Mal auf der Agenda der Jahreshauptversammlung im Jahr 2008 auftauchte, aber aus finanziellen Gründen immer wieder verschoben wurde. Die sanitären Einrichtungen sind veraltet und ermöglichen keine behindertengerechte Nutzung. Mit dem Förderprogramm erhoffte man sich eine finanzielle Unterstützung bei den nötigen Umbaumaßnahmen, wurde jedoch immer wieder vom Kreissportbund Höxter enttäuscht und fühlt sich im Stich gelassen.

Der Verein ist ein im April 2013 erfolgter Zusammenschluss aus dem VfB 20 Beverungen aus dem Kreis Höxter (Nordrhein-Westfalen) und dem SC Lauenförde aus dem Landkreis Holzminden (Niedersachsen). Im Januar 2019 kam mit der Teilnahme an Informationsveranstaltungen des Kreissportbundes die ganze Sache ins Rollen. Der Antrag auf Förderung bei der Renovierung/ Verlegung/ Neugestaltung der nicht mehr zeitgemäßen Toilettenanlage im Sportheim Lauenförde wurde am Tag der Öffnung des Onlineportals der NRW-Staatskanzlei gestellt... (ac)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 06.07.2020